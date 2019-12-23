Сеул, , 12:18 — REGNUM 16 ноября военные Южной Кореи и США провели совместные учения, в рамках которых отрабатывалась атака на северокорейскую базу. Об этом сообщает KBS со ссылкой на официальный сайт министерства обороны США.

Известно, что информация о данном учении появилась на сайте сегодня, 23 декабря. Отмечается, что также были опубликованы 12 фотографий с места учений и видеоролик с захватом на видеохостинге YouTube.

Как отметили в министерстве, «операция по захвату» проводилась вблизи базы ВВС в городе Кунсан провинции Чолла-Пукто.

Кроме того, совместные учения также провели и воздушно-десантные войска. Учения прошли в провинции Канвондо.

Как правило, видео и фото материалы с места учений не публикуются. Предполагается, что нынешняя публикация может является предупреждением для КНДР в связи с провокациями.