Таганрог, Ростовская область, , 12:08 — REGNUM Вспышка внебольничной пневмонии зафиксирована в Таганроге Ростовской области. Случаи заболевания выявлены среди детей дошкольного и школьного возраста.

Так, в период с 16 по 20 декабря случаи в одной школе и шести детских садах пневмонией заболели 11 детей в возрасте от 3 до 17 лет. Заболевание выявлено также у пяти детей в возрасте до двух лет. Местные специалисты отмечают, что число заболевших увеличилось более чем в 1,5 раза по сравнению с показателем 2018 года, пишет портал «Ёрш».

Состояние госпитализированных с таким диагнозом расценивается как среднетяжёлое, двое пациентов находятся в тяжёлом состоянии.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в связи со вспышкой пневмонии в школе №3 имениЮрия Гагарина Таганрога был установлен карантин.

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