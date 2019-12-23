Сызрань, Самарская область, , 12:01 — REGNUM Два автопоезда, перевозившие иномарки, столкнулись на трассе в Самарской области. Об этом 23 декабря сообщает КТВ-ЛУЧ.

По информации издания, ДТП произошло утром 23 декабря в Сызрани на «ульяновском» перекрестке трассы М-5. Большегрузы МАЗ и Renault, перевозившие автомобили, двигались в попутном направлении.

По версии очевидцев, перед автопоездом Renault на перекрестке затормозил автомобиль, поэтому водитель экстренно затормозил. Затем в Renault въехал МАЗ.

По информации журналистов издания, у автопоезда МАЗ разбита кабина и повреждено стекло. Кроме этого, МАЗ повредил легковой автомобиль.

По предварительной информации, погибших и пострадавших в ДТП нет. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: На Дону пассажирский микроавтобус сбил пешехода