Киров, , 11:56 — REGNUM Авиакомпания «Победа» опровергла информацию о выкатывании самолета со взлётно-посадочной полосы (ВПП) в Кирове. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Речь идёт о рейсе Москва — Киров DP277. Отмечается, что после посадки в аэропорту Кирова при развороте в торце ВПП «на 180 градусов из-за обледенения покрытия полосы произошло скольжение» «в сторону укрепленной обочины без выкатывания». В авиакомпании отмечают, что командир самолёта «для предотвращения выкатывания успешно принял все необходимые меры».

Также сообщается, что во Внуково готовится к вылету в Киров резервный самолёт для выполнения рейса DP278 Киров — Москва. Отмечается, что предполагаются «незначительные вынужденные корректировки» в расписании рейсов авиакомпании на 23 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прошла неофициальная информация о том, что утром 23 декабря за пределы взлётно-посадочной полосы выкатился «Боинг», на борту которого находилось более 100 пассажиров.

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