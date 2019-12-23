Ростов-на-Дону, , 11:52 — REGNUM В Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса, который двигался по маршруту Волгодонск — Волгоград. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 23 декабря.

Авария произошла около 7:00 мск на 82-м километре автодороги Морозовск — Цимлянск — Волгодонск в Цимлянском районе. По предварительным данным, водитель микроавтобуса сбил женщину-пешехода, которая пересекала трассу в неустановленном месте.

«В результате ДТП пешеход с травмами доставлена в больницу. Mercedes-Benz выполнял пассажирскую перевозку по маршруту Волгодонск — Волгоград. В момент ДТП в автобусе находился один пассажир, он не пострадал», — уточнили в ведомстве.