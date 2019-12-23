Киев, , 11:51 — REGNUM На украинско-польской границе образовались огромные очереди, заявил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко 23 декабря в эфире телеканала 112.ua.

Он перечислил, сколько машин скопилось на пунктах пропуска «Ягодин», «Шегини» и «Краковец».

"Если брать «Ягодин», то там на данный момент, по информации польской стороны, около 800 легковых транспортных средств, «Краковец» — около 500, «Шегини» — 300», — рассказал чиновник.

В ГПСУ попросили прощения за ситуацию на границе и заверили, что в 2020 году начнётся реконструкция и строительство 12 дополнительных пунктов пропуска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на границе Украины и Словакии возникла многокилометровая пробка из грузовиков. Ажиотаж был вызван тем, что Польша ограничила движение украинских грузовиков через свою территорию.

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