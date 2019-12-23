Чебоксары, , 11:45 — REGNUM В Чувашии в ближайшие часы ситуация с погодой немного улучшится, но 23 декабря прогнозируется вторая волна «ледяного дождя». Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

По его словам, в ближайшее время республика будет находиться в теплом секторе ложбины, температура воздуха повысится до плюсовых значений, лёд будет таять. Но 23 декабря в северных районах Чувашии ожидается вторая волна «ледяного дождя».

«На этот раз осадки будут идти несколько часов подряд, может выпасть до 5 мм. То есть гололёдом могут покрыться уже не только дороги, но также деревья и провода», — полагает синоптик-любитель.

23 декабря температура воздуха начнет понижаться, а 24 декабря похолодает до — 7 градусов, 26−28 декабря ожидается до — 14 градусов мороза.

По предварительным прогнозам, есть вероятность только небольшого снега 29 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, Приволжском федеральном округе 23 декабря — неблагоприятные погодные условия, объявлен жёлтый уровень погодной опасности.

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