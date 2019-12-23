Малоярославецкий район, Калужская область, , 11:44 — REGNUM В Калужской области 23-летний житель Малоярославецкого района взял в заложники своего отца, пообещав убить его, если полицейские не привезут ему из соседнего района девушку, с которой он поссорился. Это требование молодой человек заявил в ночь на 23 декабря, позвонив в дежурную часть полиции. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. На неоднократные требования стражей порядка прекратить противоправные действия мужчина не реагировал. В результате было принято решение о применении физической силы к нарушителю. Молодой человек был задержан. При проведении задержания никто не пострадал.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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