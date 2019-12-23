Тюмень, , 11:37 — REGNUM В Тюменской области региональный департамент здравоохранения проводит ведомственную проверку жалобы на действия медиков скорой помощи от родственников скончавшейся 56-летней тюменки. Об этом сообщает 72.ru.

Трагедия произошла 8 декабря 2019 года. Днём 56-летняя женщина почувствовала резкую боль в сердце и вызвала скорую помощь. Бригада медиков сняла кардиограмму. Женщине сделали обезболивающий укол. Повода для госпитализации сотрудники скорой не нашли.

Родственники заявляют, что медики сердечный приступ приняли за типичный случай невралгии. Когда близкие приезжали к умершей через два часа после укола, она сообщила, что ей стало легче после визита скорой, но через два часа женщина скончалась.

Судебно-медицинская экспертиза по вскрытию постановила, что тюменка умерла от острой коронарной недостаточности. Специальная медкомиссия вынесет вердикт, был ли укол причиной смерти женщины 26 декабря, сообщили изданию в областном департаменте здравоохранения.