Уфа, , 11:34 — REGNUM Трое жителей Башкирии приговорены к длительным срокам лишения свободы за заказное убийство бизнесмена. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, Верховный суд Башкирии признал троих жителей республики виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 222, ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105, п. «з» ч. 2 ст. 105.

Исполнитель убийства был приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а его два пособника и подстрекателя к 19 и 18 годам лишения свободы в колонии особого режима. Подсудимым также было назначено последующее ограничение свободы на срок один год.

Кроме этого, с злоумышленников взыскана компенсация морального вреда в общем сумме 2,4 млн рублей. Отмечается, что уголовное дело в отношении заказчика преступления было выделено в отдельное производство.

По данным следствия, зимой 2017 года один из осужденных согласился с предложением приятеля убить уфимского бизнесмена. Он вовлек в преступный план еще двух мужчин, которым пообещал 500 тысяч рублей и выдал им самодельное нарезное огнестрельное оружие.

Читайте ранее в этом сюжете: 17 лет спустя: в убийстве девушек в Бурятии обвиняют полицейского