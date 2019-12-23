Венеция, Италия, 23 декабря 2019, 11:36 — REGNUM Мэрия итальянской Венеции предупредила о подъёме воды выше критической отметки. Сообщение об этом опубликовано городской администрацией 23 декабря в Twitter.
В 09:25 по местному времени (07:25 мск) вода поднялась до 143 см над уровнем моря при критическом значении 130 см.
Ранее в мэрии предупредили, что вода может подняться до 150 см над уровнем моря.
Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре Венеция пережила серьёзное наводнение, вода поднялась почти до 190 см. Это значение стало рекордным за последние 50 лет. Город понёс ущерб в размере €1 млрд.
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