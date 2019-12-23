Анкара, , 11:22 — REGNUM Правоохранительные органы Турции изъяли свыше 90 кг героина, об этом 23 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, спецоперация прошла в провинции Ван на востоке страны. Запрещенные наркотические препараты были обнаружены в автобусе при помощи специально обученных собак.

По подозрению в распространении наркотиков арестовали троих человек.

Напомним, в 2018 году правоохранительные органы Турции изъяли в общей сложности 18 тыс. 500 тонн героина. Что составило рекордные показатели за всю историю страны.

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