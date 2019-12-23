Грозный, , 11:18 — REGNUM При пожаре в одном из сел Чечни пострадали двое мужчин. С ожогами разной степени тяжести они доставлены в больницу города Грозного. Установлено, что причиной пожара стала загоревшаяся машина, сообщили ИА REGNUM 23 декабря в пресс-службе республиканского управления МВД.

Инцидент произошел во дворе одного из частных домов в селении Гойты Урус-Мартановского района. Машину удалось потушить подручными средствами, однако при этом получили ожоги житель города Грозного и уроженец села Гойты, 33 и 34 лет. По данному факту организована проверка.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря 2019 года в Чечне произошел пожар на автозаправочной станции в городе Шали. Загорелись три топливораздаточные колонки и пять автомобилей. Пожар был оперативно потушен, пострадавших при нем не было.