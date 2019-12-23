Кемерово, , 11:17 — REGNUM Следователи в Кемеровской области расследуют уголовное дело по факту уклонения предпринимателем от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

В следствии полагают, что в 2016 года 44-летний директор строительной фирмы не платил налоги на добавленную стоимость и налоги на прибыль организации.

«Подозреваемый включал в налоговые декларации ложные сведения о произведенных налоговых вычетах и понесенных расходах путем создания фиктивного документооборота с организациями, которые фактически предприятию услуги не оказывали, товары не поставляли», — отметили в ведомстве.

Ущерб бюджета в результате действий предпринимателя оценивается в 16,6 млн рублей. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела правоохранители намерены изъять финансовую документацию фирмы, а также принять меры для возмещения ущерба.

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