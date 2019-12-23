Курган, , 11:17 — REGNUM В Кургане рано утром 23 декабря мусоровоз сбил на пешеходном переходе мужчину и женщину. Потерпевшая скончалась на месте, пешеход госпитализирован, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД по Курганской области.

Трагедия произошла в 6:25 по местному времени (4:25 мск) на пешеходном переходе проезжей части на улице Коли Мяготина. Сигнал светофора работал в дежурном, «жёлтом» мигающем, режиме. Водитель грузовика МАЗ не заметил людей в тёмное время суток.

Как ранее сообщала пресс-служба УГИБДД по Курганской области, за 11 месяцев 2019 года в Кургане произошло 160 наездов на пешеходов, в результате которых погибли 8 человек.