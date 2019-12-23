Нефтекумск, Ставропольский край, , 11:10 — REGNUM Один человек погиб и трое получили травмы в результате лобового столкновения двух автомобилей в Нефтекумском районе на Ставрополье. Среди пострадавших один ребенок, сообщили ИА REGNUM 23 декабря в пресс-службе управления ГИБДД по Ставропольскому краю.

ДТП произошло накануне примерно в 19:00 на трассе Ачикулак — Махмуд-Мектеб — Тукуй-Мектеб. Водитель автомобиля Lada Priora не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Lada Largus.

От полученных ранений на месте происшествия скончался 48-летний водитель Priora. Троих пассажиров Largus доставили в больницу. В их числе и трёхлетний мальчик, который получил перелом бедренной кости. Отмечается, что в момент аварии ребенок был пристегнут несертифицированным детским удерживающим устройством.

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