Багдад, , 11:06 — REGNUM Авиаудары коалиции, возглавляемой США, по позициям террористов в иракском Ханакине привели к ликвидации более 10 боевиков. Об этом 22 декабря сообщает Kurdistan.ru.

По данным журналистов, авиация коалиции уничтожила 11 боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Гармиян в Иракском Курдистане.

Как передавало ИА REGNUM, власти Ирака в декабре 2017 года объявили о полной победе над боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако в спорных территориях их влияние до сих пор сильно.

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