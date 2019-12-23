Аддис-Абеба, , 11:02 — REGNUM В субботу, 21 декабря, было арестовано пять человек, подозреваемых в поджоге четырех мечетей в регионе Амхара в Эфиопии. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление официального регионального представителя Амхары.

«Пять человек, которые подозреваются в координации и организации терактов, теперь арестованы», — заявил в своем посте на странице в соцсети Facebook официальный представитель региона Амхара Гетнет Ирсав.

По его словам, рост межобщинного и этнического насилия угрожает политическим реформам, инициированным премьер-министром страны Абий Ахмедом.

Ирсав также сказал, что мечеть в городе Мотта, в 377 км к северу от столицы Аддис-Абебы, подвергалась нападению с применением поджогов. Глава регионального исламского совета Амхары заявил, что нападение в Мотте было неожиданным, и что предприятия, принадлежащие мусульманам, также были сожжены и разграблены.

По информации журналистов агентства, Абий провел широкие политические и экономические реформы, которые принесли ему международную славу, кульминацией которой стало присуждение Нобелевской премии мира за прекращение давней вражды с Эритреей. Но реформы также разожгли межэтническую и религиозную напряженность, так как региональные лидеры поощряются конкурировать за влияние и ресурсы, отмечают журналисты.

Со своей стороны, Абий осудил насилие в субботу и сказал, что не позволит экстремистам запятнать историю религиозной терпимости Эфиопии. Он призвал граждан отказаться от ненависти.

В опубликованном на прошлой неделе докладе аналитического центра Международной кризисной группы отмечается рост числа нападений на мечети по всей Эфиопии. В докладе было высказано предположение, что рост межобщинной напряженности представляет угрозу перед выборами, запланированными на май 2020 года.