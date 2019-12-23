Луганск, , 10:59 — REGNUM За минувшие сутки зафиксированы два обстрела территории ЛНР, сообщили 23 декабря в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

По последним данным, боевики 59-й бригады ВСУ выпустили шесть мин калибра 82-мм в направлении населённого пункта Нижнее Лозовое, а также применили гранатомёт СПГ-9, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие. Позже члены 93-й бригады ВСУ обстреляли из вооружения БМП-2 населённый пункт Желобок.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ один раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв район населённого пункта Фрунзе.

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