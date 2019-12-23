Уфа, , 10:56 — REGNUM Двух водителей, которые сбили в разное время девушку и студента, затем скрылись с мест ДТП, разыскивают в Уфе. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба ГИБДД по городу.

По сообщению пресс-службы ведомства, первая авария произошла вечером 20 декабря около дома № 45 по улице Восточная. Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил 16-летнюю девушку. Пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами.

Вторая авария произошла днем 21 декабря на перекрестке улиц Менделеева — Караидельская. Неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, наехал на 16-летнего студента, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП парень обратился в больницу за медицинской помощью. Позже его отпустили домой.

Отмечается, что водители не оказали помощи пострадавшим и скрылись с места ДТП.

Сотрудники правоохранительных органов просят всех, кто что-либо знает об этих происшествиях сообщить в ближайшее отделение полиции.

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