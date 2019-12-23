Сретенск, Забайкальский край, , 10:50 — REGNUM Министерство здравоохранения Забайкальского края обнародовало информацию о состоянии здоровья четверых пострадавших в страшном ДТП с пассажирским автобусом в Сретенском районе.

По данным медиков, пациентка, которая ранее находилась на аппарате искусственной вентиляции легких, начала самостоятельно дышать и пришла в сознание. По поводу троих других пациентов сказано, что они находятся в удовлетворительном состоянии, одного готовят на выписку 25 декабря.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вечером, 1 декабря 2019 г. пассажирский автобус слетел с моста в Сретенском районе. Травмы получили более 20 из 44 пассажиров, 19 человек погибли. На месте трагедии установлена мемориальная плита.