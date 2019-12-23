Ульяновск, , 10:47 — REGNUM В Железнодорожном районе Ульяновска ушло в суд уголовное дело по обвинению директора фирмы-застройщика в незаконном привлечении более 20,7 млн рублей средств дольщиков. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

По данным правоохранителей, директор компании «Базис» предложил группе местных жителей принять участие в реализации инвестиционного проекта по строительству многоквартирного дома со встроенными объектами социального и коммунально-бытового назначения по улице Транспортная в Ульяновске.

«Согласно арендным соглашениям, он обязался выкупить у указанных граждан доли земельных участков, расплатившись предоставлением им квартир», — говорят в прокуратуре региона, отмечая, что директор компании знал, что «у него отсутствовало разрешение на строительство».

По данным надзорного ведомства, в 2016—2018 годах было привлечено более 20,7 млн рублей средств населения, обязательства перед гражданами исполнены не были.

По данному факту предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ («Привлечение средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов»). Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области полиция устанавливает потерпевших при строительстве жилого многоквартирного дома в Ульяновске по улице Буинская: в производстве находится уголовное дело по факту хищения средств участников долевого строительства жилищного комплекса «Молодёжный». В полиции призывают граждан, которые пострадали от действий застройщика, обратиться в правоохранительные органы до 25 декабря «с целью скорейшего окончания расследования уголовного».

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