Бабаюртовский район, Дагестан, , 10:53 — REGNUM Четыре человека отправились угарным газом в частном доме в поселке Сулак в Бабаюртовском районе Дагестана. Среди пострадавших один взрослый и трое детей, младшему из которых нет и одного года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Происшествие произошло утром 23 декабря. Всех пострадавших доставили в больницу города Кизилюрта. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Специалисты газовой службы в настоящее время выясняют причину утечки газа в частном доме.

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Как сообщало ИА REGNUM, вечером 17 декабря в селе Стальское в Кизилюртовском районе Дагестана угарным газом отправилась тринадцатилетняя девочка. Спасти подростка не удалось: она скончалась по пути в больницу,