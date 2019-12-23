Благовещенск, , 10:49 — REGNUM Аномальные холода приближаются к Приамурью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Амурском гидрометцентре.

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Ближайшей ночью, 24 декабря, температура опустится до — 34, местами — до 44 градусов мороза. Днём будет теплее — от 17 до 32 градусов ниже нуля. Наиболее низкие температуры будут наблюдаться на севере области в районе населённого пункта Тында и севернее, в районе населённого пункта Олёкма.

В Благовещенске малооблачно, без осадков. Скорость северо-западного ветра составит 2−7 метров в секунду. Температура ночью составит — 29, а днём 18 градусов со знаком минус.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за аномально сильных морозов в Комсомольске-на-Амуре принято решение отменить занятия в начальных классах школ города.