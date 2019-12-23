Санкт-Петербург, , 10:41 — REGNUM Из-за дождя и собственной невнимательности водитель бетономешалки не заметил сужения дороги в районе дома 16 по Октябрьской набережной в Петербурге и врезался в угол исторического здания, после чего столкнулся с автомобилем такси и упал в Неву. Такова предварительная картина аварии, произошедшей ранним утром 23 декабря.

Напомним, около 04:27 мск на пульт дежурного очевидцы сообщили, что в районе дома 16 по Октябрьской набережной водитель автомобиля-бетоносмесителя по неизвестным причинам сначала наехал на здание, затем столкнулся с легковым автомобилем «Фольксваген-Поло». После чего бетономешалка съехала в Неву и поплыла по течению в сторону моста Александра Невского.

Прибывшие на место аварии спасатели начали поиски автомобиля, который был обнаружен в районе дома 98 по Малоохтинскому проспекту, это почти в двух километрах от места ДТП, в 25 метров от берега.

Согласно видеозаписи, размещённой очевидцами в социальной сети, водитель бетономешалки на большой скорости опережал легковые авто по крайней правой полосе. Несмотря на плохую видимость из-за непогоды, он не заметил сужения дороги из-за выступающего здания.

Здание 16 на Октябрьской набережной — Киновия Александро-Невской лавры — Настоятельский келейный корпус с домовой церковью архангела Михаила XIX века постройки. В 2001-м дом был включен КГИОПом в «Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность». Здание также было включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Специалистам предстоит оценить причинённый ущерб.

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