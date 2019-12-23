Якутск, , 10:46 — REGNUM В Якутии в нескольких районах из-за морозов отменены занятия в школах. В столице республики 23 декабря несколько потеплело — до — 39 с ранее зафиксированных — 42 градусов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Гидрометцентр региона.

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24 декабря ожидается — 37 градусов, небольшой снег, временами туман. В арктических районах Якутии температура доходит от — 45 до — 50. Начальные классы в школу не ходят.

Как сообщало ИА REGNUM, в европейской части России в конце декабря отмечается аномально тёплая погода: идут дожди, стоят туманы, температура выше ноля, кое-где у растений набухают почки, в лесах появились грибы.