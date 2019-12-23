Сухум, , 11:03 — REGNUM Сотрудники МЧС Абхазии 22 декабря справились с пожаром, который разгорелся днем ранее в лесу в высокогорной части села Акапа Сухумского района и сразу приступили к тушению нового пожара в том же лесу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на странице МЧС в соцсети Facebook.

«22 декабря сотрудники МЧС Абхазии приступили к ликвидации нового очага пожара в горной части села Акапа Cухумского района. Накануне там же удалось погасить пожар на площади не менее 1 га», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в тушении возгорания участвуют 15 человек. Поскольку техника не может проехать в данный район из-за сложного рельефа местности, огнеборцам приходится справляться с пожаром вручную с помощью подручных средств.

Как передавало ИА REGNUM, 21 декабря лесной пожар в районе села Акапа разгорелся на участке длиной около километра.

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