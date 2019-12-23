Чебоксары, , 10:20 — REGNUM В Чувашии задержаны жители Нижегородской области, которых подозревают в кражах брендовой одежды, обуви и электроники из торговых центров Чувашии, Татарии, Башкирии и Пензенской области. На так называемый шопинг нижегородцы выбирались регулярно, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Злоумышленники были задержаны чувашскими полицейскими, когда возвращались с очередного «шоп-тура» с полным багажником похищенного, стоимость которого оценивалась не менее чем в 200 тыс. рублей. И такие «туры», как полагают правоохранители, задержанные совершали регулярно как на территории Чувашии, так и в Казани, Уфе, в Пензенской области.

«В магазинах намётанным взглядом находили нужный товар и ловким движением прятали его в специальную сумку, чтобы не сработали антикражные ворота. Ни продавцы, ни охрана ничего не успевали заметить», — считают полицейские, отмечая, что в один и тот же магазин злоумышленники могли заходить по 2−3 раза подряд, меняя внешность и переодеваясь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полицейские Москвы, Чувашии и Марий Эл в ходе совместных мероприятий задержали группу лжериелторов, которые похищали деньги граждан под предлогом сдачи в аренду жилья. Выйти на злоумышленников удалось после обращения в полицию жительницы Чувашии.

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