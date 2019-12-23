Самара, , 10:25 — REGNUM В Самарской области водитель Chevrolet врезался в дерево и погиб. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла рано утром 21 декабря в Кинеле рядом с домом №77 по улице Советской.

По предварительной информации, 35-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet Cruze, ехал со стороны улицы Кооперативной в направлении улицы Набережной. В какой-то момент мужчина съехал на обочину и врезался в дерево.

Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля умер до приезда скорой медицинской помощи от полученных ран.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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