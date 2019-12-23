Уссурийск, Приморский край, , 10:31 — REGNUM В социальных сетях Приморья автомобилистов предупреждают об опасности обстрела машины: это происходит в одном из районов города Уссурийска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как поясняют пользователи социальных сетей, речь идёт о районе Междуречье, где автолюбители стали обнаруживать свои машины, стоящие на парковках, со следами пулевых воздействий: у кого-то разбито зеркало заднего вида, у кого-то наставлены «жучки» на лобовом стекле. Комментаторы полагают, что речь идёт о стрельбе из пневматической винтовки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье полиция применила оружие для остановки транспортного средства и расстреляла автомобиль нарушителя.