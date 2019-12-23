Соледар, ДНР, , 10:16 — REGNUM За минувшие сутки зафиксированы пять нарушений перемирия, в ходе которых украинские формирования выпустили 11 единиц боеприпасов по территории ДНР. Об этом сообщили 23 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили шесть мин калибра 82 мм, применили гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооруженных формирований Украины оказались следующие районы / населённые пункты: Доломитное, Спартак, Жабичево, Коминтерново», — сказано в сообщении.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее украинские силовики выпустили по территории ДНР 104 единицы боеприпасов, задействовав, в частности, миномёты калибра 120 мм.

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