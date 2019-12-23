Йоханнесбург, ЮАР, , 10:15 — REGNUM Сотрудник службы безопасности погиб во время нападения на рудник южноафриканской горнодобывающей компании Harmony Gold. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на официальное заявление компании.

В соответствии с заявлением, атака была совершена в пятницу, 20 декабря, в Калголде, в 330 км от Йоханнесбурга.

По словам представителей компании, в ходе пятничной атаки не было украдено золота. В заявлении также сообщается, что полиция ЮАР в настоящее время расследует данный инцидент.