Санкт-Петербург, , 10:14 — REGNUM Злоумышленники, которые уже месяц не дают спокойно работать в Петербурге государственным, общественным и частным учреждениям, продолжили свою преступную деятельность.

В своем традиционном сообщении о «минировании» в понедельник, 23 декабря, злоумышленники задались вопросом, сколько еще времени им нужно продолжать рассылку своих электронных писем с угрозами, чтобы получить требуемые 120 биткоинов. Об этом информирует объединённая пресс-служба судов Петербурга, пятую неделю получающая подобные сообщения.

Напомним, больше месяца злоумышленники рассылают на почту государственных и частных учреждений угрозы о «минировании» с требованием выплатить 120 биткоинов.

Рассылка идет с электронного почтового ящика, названного именем Константина Малофеева — 45-летнего российского предпринимателя, учредителя благотворительного фонда Василия Великого, который с 2014 года оказывает помощь Донбассу. Кроме того, Малофеев является директором группы компаний «Царьград», заместителем патриарха Кирилла во Всемирном русском народном соборе, входит в попечительский совет «Лиги безопасного Интернета». Малофеев ранее уже высказал свое возмущение тем, что его имя пытаются связывать с этой преступной кампанией угроз.

В понедельник, 23 декабря, сообщения о «минировании» получили десять судов Петербурга. Петродворцовый, Приморский, Петроградский, Красногвардейский, Октябрьский, Ленинский, Сестрорецкий, Колпинский, Куйбышевский районные суды эвакуируются. Также в сообщениях значатся 25 детских садов, шесть роддомов и супермаркеты «Магнит».

"У вас кто-нибудь считает размер убытков от эвакуации в двух столицах, превысил 120 биткоинов или еще нет?» — задается вопросом в своем сообщении в суды «минёр».

Автор рассылки также пытается уточнить, сколько ещё нужно «впахивать», чтобы нанести ущерб на требуемую сумму и «Малофеев образумился».

«Может, стоит требовать не 120 (60,574 млн руб., — прим. ред), а эквивалент нанесенного ущерба, через месяц от начала эвакуации 500, через два месяца — 1000 биткоинов и так далее. Что скажете?» — написал в своем письме в суд злоумышленник.

Добавим, менее чем через 40 минут здания трех судов были осмотрены специалистами. Опасных предметов и веществ найдено не было, после чего Сестрорецкий, Петроградский и Петродворцовый районные суды вернулись к работе.