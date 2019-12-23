Ак-Довурак, , 10:07 — REGNUM В городу Ак-Довурак в Туве 21 декабря произошёл пожар в подъезде пятиэтажного многоквартирного дома. Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС по республике, на тушение возгорания выехали семь человек личного состава.

Очаг пожара находился в подъезде на пятом этаже. Подъезд дома был сильно задымлён, из-за чего спасатели эвакуировали пятнадцать жильцов, в том числе двоих детей. Возгорание было ликвидировано.

По предварительным данным, причиной пожара стала детская шалость.

«Оставленные без присмотра двое детей подожгли мусор в подъезде. В последующем родители данных мальчиков, семи и двух лет, обратились в Центральную районную больницу для оказания им медицинской помощи», — отметили в МЧС.

У детей диагностировали отравление угарным газом лёгкой степени. В ведомстве также призвали жителей для недопущения пожаров не оставлять без присмотра детей, убирать в недоступное для них место спички и зажигалки.

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