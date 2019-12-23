Владивосток, , 10:13 — REGNUM Следственными органами Следственного комитета России по Приморью проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по сообщению в средствах массовой информации сведений о том, что в районе улицы Сочинской в городе Владивостоке стая бездомных собак бросается на детей и взрослых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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В рамках проверки устанавливаются лица, пострадавшие от нападений агрессивных животных, а также должностные лица в результате действий (бездействия) которых произошла указанная ситуация. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, по результатам проверочных действий будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске жители целого района не могут спокойно ходить по улицам: безнадзорные собаки нападают на людей, особую опасность они представляют для детей.