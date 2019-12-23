Североуральск, Свердловская область, , 10:01 — REGNUM В Североуральске (Свердловская область) могут отменить оправдательный приговор гражданину, который ранее обвинялся в выбрасывании из окна младенца. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчина настаивал, что полугодовалый ребенок упал без помощи посторонних, и Североуральский городской суд вынес оправдательный приговор. Однако прокуратура и родители подали на данное решение апелляцию.

В надзорном ведомстве считают, что выводы суда «не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела». Кроме того, заявили в прокуратуре, при постановлении приговора и рассмотрении уголовного производства суд нарушил уголовно-процессуальные нормы.

Ранее следствие предполагало, что ребёнка выбросил из окна первого этажа именно обвиняемый мужчина, будучи в пьяном виде. Ребёнок выжил, потому что его случайно поймал на руки другой гражданин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело на горожанку, грозившую выбросить дочь с пятого этажа. Женщина помещена в психиатрическую больницу.

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