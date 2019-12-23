Уфа, , 09:53 — REGNUM Возгорание на нефтехимическом заводе в Уфе могло произойти из-за разгерметизации бочки, в которой разогревали нефтепродукты. Об этом 23 декабря сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на собственный источник.

По информации источника, на первом этаже завода в производственном цеху в плавильной камере разогревали нефтепродукты в бочке. По предварительным данным, в какой-то момент бочка разгерметизировалась, что привело к возгоранию и пожару на площади в две тысячи квадратных метров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что утром 22 декабря произошло возгорание на нефтехимическом заводе в Уфе. Там воспламенились бочки с горючей смесь из которых произошла утечка легковоспламеняющейся жидкости объёмом 250 л.

По факту пожара на заводе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ.

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