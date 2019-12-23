Тбилиси, , 09:49 — REGNUM Решение Тбилисского городского суда оставить одного из обвиняемых по делу о покушении на Цотне Гамсахурдию на время следствия без меры пресечения не устроило прокуратуру. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Прокурор Марики Гогохия, занимающаяся данным делом, заявила журналистам, что четверых обвиняемых суд решил поместить под стражу, а одному меру пресечения не выбрал. Данное решение будет опротестовано.

«Что касается одного лица, обвинявшегося в несообщении о преступлении, суд решил, что он должен остаться без меры пресечения. Мы опротестуем это решение в вышестоящей инстанции», — заявила Гогохия.

Как передавало ИА REGNUM, 19 декабря в Тбилиси на сына первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии Цотне было совершено нападение, в котором ему нанесли ранения в районе груди и на голове. Пострадавший остался жив, но в тяжелом состоянии находится в клинике.

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