Кито, , 09:35 — REGNUM У Галапагосских островов в Тихом океане затонула баржа с 600 галлонами (около 2,3 тонн) дизельного топлива. Инцидент произошёл накануне, 22 декабря, в порту у острова Сан-Кристобаль. Об этом сообщает Sharjah24 News.

На судно с пирса упал подъёмный кран, с помощью которого пытались погрузить дизельный генератор. В результате баржа затонула.

В настоящее время военные и экологи устанавливают заградительные барьеры, чтобы снизить негативное воздействие разлива топлива на окружающую среду.

Видео опубликовано: Sharjah24 News

«Национальный парк совместно с ВМС Эквадора устанавливают защитный барьер и укладывают впитывающие материалы для снижения риска для окружающей среды из-за инцидента, в результате которого затонула баржа Orca с 600 галлонами дизельного топлива», — говорится в сообщении Национального парка Галапагосских островов.

Как заявил министр охраны окружающей среды Эквадора Рауль Ледесма, правительство приняло незамедлительные меры по снижению экологического риска. Он также распорядился выделить все необходимые ресурсы для устранения последствий ЧП.