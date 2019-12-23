Биробиджан, , 09:48 — REGNUM В Биробиджане более сотни человек пришли проститься с Валентиной Сигаевой, 73-летней воспитательницей младшей группы детского сада № 24, погибшей от сердечного приступа во время эвакуации детей после ложного сообщения о минировании.

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Прощание с педагогом прошло в ритуальном зале на улице Советской. Валентина Сигаева была воспитателем группы, в которой были дети 2−3-летнего возраста. При получении сообщения о минировании здания, она собрала и эвакуировала детей, но самой стало плохо и выйти из детского сада она уже не смогла, пишет издание Набат.

Как сообщало ИА REGNUM, во время эвакуации детей из детского сада № 24 в городе Биробиджане одной из воспитателей стало плохо, приехавшая скорая помощь не смогла вернуть её к жизни.