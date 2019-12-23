Санкт-Петербург, , 09:34 — REGNUM Спасатели обнаружили грузовой автомобиль-бетоновоз, упавший в Неву после ДТП. Бетономешалка дрейфует в 25 метрах от берега, судьба водителя неизвестна, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Напомним, в понедельник, 23 декабря, около 04:27 мск на пульт дежурного поступило сообщение о ДТП. Как сообщили очевидцы, в районе дома 16 по Октябрьской набережной, водитель грузовкика по неизвестным причинам сначала наехал на здание, затем столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Polo. После этого бетомешалка съехала в Неву и поплыла по течению в сторону моста Александра Невского.

Прибывшие на место аварии спасатели начали поиски автомобиля, который был обнаружен в районе дома 98 по Малоохтинскому проспекту, это почти в двух километрах от места ДТП, в 25 метрах от берега .

«С помощью автокрана и лебедки будут доставать авто из воды. Судьба водителя неизвестна», — пояснили в МЧС.

Добавим, согласно показаниям «Яндекс. Карты» в районе развернувшейся спасательной операции образовалась пробка. Недовольные водители жалуются на затор.

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