Уфа, , 09:36 — REGNUM Подозреваемого в автокраже, совершенной с помощью «сканера», задержали в Уфе. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

По предварительной информации, женщина припарковала свою машину «Субара Импреза» на площадке торгово-развлекательного комплекса на улице Менделеева и ушла по своим делам. Из автомобиля «Лексус», который был припаркован рядом, вышел неизвестный мужчина. Злоумышленник разблокировал дверь автомобиля, открыл ее, достал из бардачка 40 тысяч рублей и уехал.

Обнаружив пропажу, 41-летняя хозяйка автомобиля обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Стражи порядка оперативно задержали подозреваемого и его предполагаемого сообщника. Задержанным оказался 33-летний мужчина, который ранее уже был судим за кражу духов из парфюмерного бутика.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ.

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