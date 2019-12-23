Анкара, 23 декабря 2019, 09:35 — REGNUM За прошедшую неделю правоохранительные органы Турции арестовали свыше 3 тыс. нелегальных мигрантов, об этом 23 декабря сообщает Anadolu Ajansi.
По данным журналистов, большая часть задержанных мигрантов находилась в провинции Эдирне, на границе с Грецией и Болгарией.
Нелегальные мигранты доставлены либо в госпитали, либо в миграционные учреждения, где будет решаться вопрос об их экстрадиции.
Напомним, по данным министерства внутренних дел Турции, в 2018 году правоохранительные органы страны арестовали около 260 тыс. мигрантов. В текущем году данный показатель значительно выше.
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