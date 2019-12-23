Багдад, , 09:30 — REGNUM Во время акций протеста в иракской провинции Насирия был уничтожен дом местного чиновника, об этом 23 декабря сообщает Kurdistan.ru.

Как сообщают журналисты, дом принадлежал бывшему руководителю комитета по безопасности региона Ди Кар Джаббару Мусави.

Демонстранты вывели на центральную площадь города несколько бульдозеров, угрожая поступить аналогично и с другими домами чиновников.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке продолжаются с начала октября 2019 года, протестующие выступают за изменение политической системы государства, критикуют высокий уровень коррупции.

Читайте ранее в этом сюжете: Протесты в Ираке: демонстранты требуют изменения политической системы