Чебоксары, , 09:20 — REGNUM В Вурнарском районе Чувашии возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, жертвами которого стали две женщины. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, аферисты предложили им заработать на биржевых торгах, убедив внести вступительный и другие взносы. В результате две женщины лишились около 3 млн рублей.

Одной из жительниц района неизвестные предложили зарегистрироваться в брокерской конторе, заплатив 80 тыс. рублей в качестве вступительного взноса, а затем убедили сделать несколько переводов на крупные суммы, заверив пострадавшую, что «деньги начали работать». По данным полиции, в качестве доказательства был прислан чек о якобы перечисленных на её карту 8 млн рублей, а затем под предлогом налогового взноса отдано аферистам ещё 460 тыс. рублей. В результате женщина лишилась около 2 млн рублей.

В ходе разбирательств установлено также, что у знакомой, от которой она узнала о брокерской конторе, было похищено аналогичным образом более 1 млн рублей.

По данным фактам возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии зарегистрированы факты мошенничества, связанные с подготовкой к Новому году. Аферисты обзванивают организации и пытаются завладеть средствам под предлогом оформления зданий к новогодним и рождественским праздникам.

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