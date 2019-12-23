Веллингтон, , 09:14 — REGNUM Число погибших в результате извержения вулкана в Новой Зеландии увеличилось до 17 человек, сообщает 23 декабря Radio New Zealand.

Ранее были обнаружены тела 16 человек, еще один пострадавший при извержении умер в одной из больниц. Еще один человек числится пропавшим без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, извержение вулкана на острове Уайт-Айленд произошло 9 декабря. В это время на острове находились 47 человек. Правительство Новой Зеландии заявило о проведении расследования и возможном привлечении к ответственности лиц, виновных в гибели людей.

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