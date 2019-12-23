Кабанский район, Бурятия, , 09:10 — REGNUM В Бурятии задержаны двое подозреваемых в убийстве двух девушек, совершённом более семнадцати лет назад. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, один из задержанных является действующим сотрудником МВД, второй — бывшим.

Тела двух девушек 17 и 18 лет с проломленными черепами были найдены 26 августа 2002 года в Кабанском районе Бурятии в четырёх км от трассы. Было возбуждено уголовное дело, однако преступление долгое время оставалось нераскрытым. Тем не менее расследование не прекращалось.

«Недавно в отделе по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Бурятия образовано следственное отделение, в которое включены наиболее опытные сотрудники, специализирующиеся на расследовании преступлений прошлых лет. Они после тщательного, внимательного изучения уголовного дела обратили внимание на ряд, как могло показаться, незначительных деталей, которые, спустя 17 лет, позволили выйти на след злоумышленников», — отметили в СКР.

В результате были задержаны двое подозреваемых. В следствии полагают, что сотрудники со знакомыми девушками приехали в лес, где начали распивать алкоголь. В какой-то момент между ними произошёл конфликт, в ходе которой милиционеры убили своих подруг топорами.

К моменту задержания один из подозреваемых продолжал работать в том же отделе полиции, второй уже вышел на пенсию. Оба заключены под стражу, им предъявлено обвинение в убийстве двух лиц, совершённом с целью сокрытия другого преступления. Кроме того, проверяется версия о причастности к убийству еще ряда сотрудников.

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