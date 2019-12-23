Нижний Новгород, , 09:06 — REGNUM В Приволжском федеральном округе сегодня, 23 декабря, установятся неблагоприятные погодные условия. В регионах пройдут осадки, сообщает Росгидрометцентр России.

По данным синоптиков, 23 декабря на севере округа выпадут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, гололед, налипание мокрого снега и метель. 23−24 декабря в Татарии, помимо осадков, прогнозируется ледяной дождь, на дорогах — сильная гололедица.

22 декабря из-за опасности ледяного дождя, а также гололедицы на дорогах Гидрометцентр России объявил 23 декабря жёлтый уровень опасности в регионах Приволжского федерального округа. Период действия предупреждения — до 24 декабря. Исключение составляют Оренбургская и Саратовская области.

Между тем, переохлаждённый дождь выпал в ночь с 22 на 23 декабря в Чувашии, что привело к образованию двухмиллиметровой ледяной корки — гололёда. По прогнозу автора проекта «Погода в Чувашии» Владимира Михайлова, суммарно за день выпадет до 2,5 мм осадков. По его словам, возможно увеличение числа ДТП и обращений в травмпункты.