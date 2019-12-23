Уфа, , 09:06 — REGNUM Три человека получили травмы в Башкирии в результате аварии на автодороге Уфа-Иглино-Красная Горка. Об этом 23 декабря сообщает главный республиканский госавтоинспектор Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, авария произошла примерно в 11 часов 22 декабря в Иглинском районе на 15 км автодороги Уфа-Иглино-Красная Горка.

Столкнулись встречные автомобили «Лада Калина», которой управлял 52-летнего уфимец и «Nissan Almera», под управлением 51-летнего местного жителя.

В результате ДТП водитель отечественной легковушки и 59-летняя женщина — пассажир этой машины, были доставлены в больницу. Кроме этого, была госпитализирована в больницу 53-летняя пассажирка автомобиля «Nissan».

Читайте ранее в этом сюжете: В ДТП на Алтае погибли три человека