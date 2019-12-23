Улан-Удэ, , 09:00 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ произошёл пожар в квартире пятиэтажного дома. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, прибывшие на место пожарные эвакуировали 25 жильцов, в том числе семь детей.

К этому моменту квартира полностью горела, кроме того подъезд был сильно задымлён. В ликвидации пожара приняли участие 16 человек и задействовано пять единиц техники. В результате огонь удалось потушить спустя полчаса. Из горящей квартиры спасли мужчину.

«Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем при курении. Виновное лицо и ущерб устанавливаются», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате другого пожара в двухэтажном доме в Улан-Удэ погибла женщина. Ещё один мужчина был госпитализирован.

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